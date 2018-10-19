Simav'da ev yangını: 2 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, belde sakinlerinden Nurullah Gökalp (72), ve eşi Fadime Gökalp'e ait ev yanğın çıktı. Baca tutuşmasından çıktığı tahmin edilen yangında yanarak yaralanan Nurullah Gökalp ve eşi Fadime Gökalp 112 Acil Sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne getirilerek ilk müdahale yapıldı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Fadime Gökalp'in oğlu Ziya Gökalp, yangının büyük bir ihtimalle baca tutuşmasından çıktığını, ve annesinin tamamen yangının içinde kaldığını ifade etti.

Hastanın yakın komşusu Emine Tuncer, "Yangın için bağrışı duydum. Fadime teyze balkonda idi, gördüğümde zaten tutuşmuştu, aşağıya indi, eşimle beraber çarşaflara sardık ve ambulansa haber verdik. İtfaiyelerin geldiğinde alev her tarafı sarmıştı" dedi.

Hasta yakını Nurullah Tuncer, “Sabahleyin saat 7 buçukta komşularımızı bağrışlarıyla dışarıya çıktık. Yangın komple evi sarmıştı, Fadime teyzeyi avludan çıkarken gördüm, üzeri tutuşmuş yanmıştı, sonra komşularız ile birlikte ambulans ve itfaiyeye haber verdik. Ev tamamen yandı bir şey kurtaramadık, ev sahiplerini yaralı olarak kurtardık. Nurullah dayıyı Simav'a yatırdık, Fadime teyzeyi de İzmir Bozyaka'ya helikopter ambulansla gönderdik. Devletimizden Allah razı olsun, ambulansıyla her tülü imanı kullandılar” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (MEİ-EFE)