Simav’da geleneksel yağlı güreş turnuvası

Türkiye’nin tanınmış 23 baş pehlivanının yanı sıra, minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük, orta, büyük, baş altı ve baş pehlivan, turnuvaya katıldı. Antalya’nın Manavgat ilçesinden Serhat Gökmen’in baş pehlivan olduğu yağlı güreş turnuvasında, Yalova Altınova’dan Semih Turgut ikinci olurken Ali Gökçen ve Kaan Kaya üçüncülüğü paylaştı.

Geleneksel Simav yağlı güreş turnuvasında, Hamza Dalkın, Esat Akın, Mükerrem Kıyı, Gürcan Yiğiter, Adnan Ersay masa hakemi olarak görev yaparken, Kırkpınar yağlı güreşlerinin ünlü cazgırı Mehmet Tura (Pele Mehmet) ve oğlu Bülent Tura, sunumlarıyla güreşlere ayrı bir renk kattı.

Simav Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Sarı, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın Ankara’da Belediye Başkanları toplantısına katıldığını belirtti. Sarı “Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Simav’da geleneksel olarak yapılan 85’inci yağlı güreş turnuvasında güreş ağalığı açık artırması, Şevket Ergün, Mehmet Ali Dikmen, Nurettin Kurt ve geçen yıl güreş ağası olan Beyhan gündüz arasında geçti. Güreş ağalığını 43 bin TL ile, İstanbul’da tekstil sahibi iş adamı Nurettin Kurt aldı. Turnuva, Salih Yanyacı yönetimindeki davul zurna ekibinin gösterileri ile sona erdi.