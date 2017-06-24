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24 Haziran 2017 12:15

Simav’da gıda denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Simav Belediyesi işbirliği tarafından, gıda üretimi ve satışını yapan esnaflar denetlendi.

Simav’da gıda denetimi

24 Haziran 2017 12:15

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ramazan bayramı öncesinde yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini belirtti. Özkan, “ Zabıta ekiplerimiz Ramazan bayramının son gününe kadar denetimlerine devam edecek, bayram süresince ekmek satışı yapılacak büfelerimize bilgilendirme yazılarını astık. Gıda üretimi ve satışı yapan işyeri sahiplerine ürünlere etiket konulması ve tartılara dikkat edilmesi uyarılarında bulunuldu” dedi.


Bayram pazarındaki yapılan denetimlerin, halkın sağlığı için çok önemli olduğunu söyleyen işyeri sahipleri, yapılan denetimler sonunda sağlıklı gıda üretimi ve satışının sağlandığını belirterek, denetimlerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler. (MEİ-EFE)




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