Simav’da gıda denetimi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ramazan bayramı öncesinde yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini belirtti. Özkan, “ Zabıta ekiplerimiz Ramazan bayramının son gününe kadar denetimlerine devam edecek, bayram süresince ekmek satışı yapılacak büfelerimize bilgilendirme yazılarını astık. Gıda üretimi ve satışı yapan işyeri sahiplerine ürünlere etiket konulması ve tartılara dikkat edilmesi uyarılarında bulunuldu” dedi.

Bayram pazarındaki yapılan denetimlerin, halkın sağlığı için çok önemli olduğunu söyleyen işyeri sahipleri, yapılan denetimler sonunda sağlıklı gıda üretimi ve satışının sağlandığını belirterek, denetimlerin devam etmesini istediklerini dile getirdiler. (MEİ-EFE)