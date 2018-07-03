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03 Temmuz 2018 11:01

Simav’da hac hazırlık programı

Kütahya’nın Simav ilçesinde hac hazırlık programı başladı.

Simav’da hac hazırlık programı

03 Temmuz 2018 11:01

2018 yılında Simav’dan hacca gitmeye hak kazanan 143 hacı adayının katıldığı programa, Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Veysel Kükrek, Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi katıldı.


Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, hazırlanan 3 günlük programda hacı adaylarına hac ibadeti boyunca gerekli olan bilgilerin verildiğini belirtti. Yavuz “ Hacı adaylarımıza, hac ibadeti boyunca neler yapması gerektiğini teorik ve tatbikli olarak gösterdik. Programın son gününde, Yeni Camii altındaki bölümde Kabe maketiyle uygulamalı olarak tavaf anlatıldı” dedi. (MEİ-EFE)




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