Simav'da halk toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde gerçekleştirilen halk toplantısında, Kaymakam Türker Çağatay Halim, köy halkının istek ve şikayetlerini dinleyip, sorularını cevapladı.

Yemişli köyündeki halk toplantısında, Kaymakam Halim ile birlikte Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Emniyet Müdürü, Aytaç Ayhan,Protokol üyeleri, Muhtar Abdullah Özen ve vatandaşlar hazır bulundu.

Yemişli Köyü Muhtarlığı'nda aza olarak görev yapan Kazım Şahin, köydeki alt yapının yetersiz olduğu, bu sebeple ciddi sıkıntıların yaşandığını ifade etti. Şahin “ Bize verilen sözler unutulmasın. Seçim zamanı yapılan vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. DSİ tarafından yapılacağı belirtilen 2 kilometrelik yolumuzun gecikmeden yapılmasını istiyoruz. Yemişli barajından su kullanımı için ihalenin yapılmasını bekliyoruz. Beldelikten köy statüsüne dönüşen köyümüzün sorunlarına çözüm bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Kaymakam Halim, belirtilen konularda vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını ve kendilerine güvenmelerini istedi. Öncelikli olarak 2 kilometrelik yolun yapılması için DSİ İl Müdürlüğü ile görüşeceğini belirtti. (MEİ-EFE)