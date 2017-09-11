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11 Eylül 2017 10:32

Simav’da ’hanımeli dükkanları’nın inşaatları başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Hanımeli dükkanlarının inşaatına başlandı.

Simav’da ’hanımeli dükkanları’nın inşaatları başladı

11 Eylül 2017 10:32

Simavlı hanımların el sanatları ile ev yapımı yiyeceklerin tanıtımı ve satışı için hanımeli dükkanlarının yapılmasına belediye meclisinden olumlu karar çıkmıştı. Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, Simav’da yetenekli bir çok ev hanımının istekleri doğrultusunda hanımeli dükkanları için bir proje hazırladıklarını ifade etti. Özkan, “Yöresel el sanatları ile gıdaların, ev hanımı kardeşlerimiz tarafından üretilerek, tanıtımı ve satışının yapılacağı bir pazar oluşturmaya karar verdik. İç turizm kapsamında turistik Eynal kaplıcalarına gelen vatandaşların, ilçe merkezinde alış veriş yapabilecekleri, sanatın ve yöresel yiyeceklerin sergileneceği, satılacağı iş yerlerinin yapımına başladık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. (MEİ-EFE)




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