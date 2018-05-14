Simav’da hıdırellez pazarı

Simav’ın Değirmenciler mahallesiyle panayır alanında kurulan hıdırellez pazarından alış veriş yapan vatandaşlar, tanışma, kaynaşma ve bereketli bir yıl dileğinde bulundular.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, hıdırellez pazarının kurulmasıyla uzun zaman bir birlerini görmeyen vatandaşların görüşmeleri için vesile olduğunu belirtti. Özkan “ Bu hafta büyük hayır etkinlikleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hıdırellez pazarını panayır alanında açtık. Gelecek nesillerimize kültür mirasımızı aktarabilmek adına, yerel kültürümüzün bir parçası olan kaynaşma ve tanışmanın yanı sıra alış veriş yaparak bereketli bir geçirmeyi diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)