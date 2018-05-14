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14 Mayıs 2018 11:45

Simav’da hıdırellez pazarı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, geleneksel olarak her yıl kurulan hıdırellez pazarına, büyük hayırdan dönen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Simav’da hıdırellez pazarı

14 Mayıs 2018 11:45

Simav’ın Değirmenciler mahallesiyle panayır alanında kurulan hıdırellez pazarından alış veriş yapan vatandaşlar, tanışma, kaynaşma ve bereketli bir yıl dileğinde bulundular.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, hıdırellez pazarının kurulmasıyla uzun zaman bir birlerini görmeyen vatandaşların görüşmeleri için vesile olduğunu belirtti. Özkan “ Bu hafta büyük hayır etkinlikleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz hıdırellez pazarını panayır alanında açtık. Gelecek nesillerimize kültür mirasımızı aktarabilmek adına, yerel kültürümüzün bir parçası olan kaynaşma ve tanışmanın yanı sıra alış veriş yaparak bereketli bir geçirmeyi diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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