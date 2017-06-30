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30 Haziran 2017 05:13

Simav’da hurdalık yangını

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bir hurda deposunda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Simav’da hurdalık yangını

30 Haziran 2017 05:13

Çavdır mahallesi’nde bulunan bir hurdacıda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının gece 01.30’da başladığı belirtildi. Çevresinde evlerin ve zahire deposunun bulunduğu “Niğdeliler Hurdacılık” adına kayıtlı depoda çıkan yangında tüp patlamaları meydana geldi. Naylon ve yanıcı maddelerin alev alması üzerine yangın bir anda büyüdü. Mahalle sakinleri ve yoldan geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdalıktaki yangın geniş bir alanda etkisini gösterirken, hemen yanındaki Mehmet Esen’e ait zahire deposu itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hurdalık küle dönerken, binlerce liralık zararın olduğu belirtildi. Alınan bilgiye göre, yangın ve öncesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. (MEİ-EFE)




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