Simav’da ilahi gecesi

Teravih namazından sonra, Cumhuriyet meydanında başlayan etkinliğe ilahi sanatçısı Mehmet Erarabacı söylediği birbirinden güzel ilahiler damgasını vurdu. İlahi gecesine, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, eşi Ayten Özkan, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uluer ve vatandaşlar katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ramazan etkinliklerinin devam edeceğini ifade etti. Özkan, “Ramazan ayında Her gün bin kişiye iftar yemeği geleneğimiz devam ederken, kültürel etkinliklerimizle de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Simavlı vatandaşlarla sohbet ile başlayan gece ilahi sanatçısı Mehmet Erarabacı’nın programı ile sona erdi. (MEİ-EFE)