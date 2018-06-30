Simav’da ilk kez YGS heyecanı yaşandı

Sınava giren öğrenciler heyecanlı bekleyişin ardından sabonlarda ter dökerken, sınava girenlerin aileleri ve yakınları ise başarı için dua ettiler.

YGS Koordinatörü, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özalp, ÖSYM tarafından Türkiye’de bu yıl Simav’ın tek ilçe olarak YGS merkezi olarak belirlediğini belirtti. Simav’ın bu yükü kaldırabilecek güçte olduğunu anlatan Özalp, “İlçemizde sınav merkezi olarak belirlediğimiz 5 okuldaki 86 salonda, bin 826 örenci sınava giriyor. YGS’na girecek 5 engelli öğrenci için Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde 5 salon tahsis ettik. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Simav ilçe merkezi, belde ve köyleri ile Demirci, Sındırgı, Şaphane, Pazarlar, Hisarcık ve Emet ilçelerinden Simav’a gelen öğrencilerin, girdikleri Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YGS) için, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarına (TSK) kayıtlı üyeler ve vatandaşlar gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi.

YGS’na Dört Eylül Ortaokulu’nda girmek için gelen Goncagül İnan, “Simav’da ilk defa yapılan sınava girmek için geldim. Simav’da olması bizim için çok iyi oldu, daha yakın evimizden kalkıp gelmemiz çok iyi oldu” dedi.

Kuşu beldesinden kızını sınava getiren Mustafa Demirci, sınavın Simav’da yapıldığı için çok memnun olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Simav Anadolu Lisesi’nden mezun olan Yaşar Madak, “Bu sistemin Simav’da olması çok iyi oldu. Şimdi Uşak’ta okul arıyor olacaktık belki. Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederiz, Allah razı olsun. İnşallah elimizden geleni yapıp başaracağız” diye konuştu.

Öğrenci Hatice Bahar Ezderoğlu, erken kakmak zorunda olmadan evinden kalkıp geldiğini belirtti.

Manisa’nın Demirci ilçesinden kızını sınava getiren Mehmet Çatal, diğer ilçelerdeki tercihleri olmasına rağmen yakın olduğu için Simav’a geldiklerini belirterek yetkililerden Allah razı olsun" dedi.

Simav’ın Naşa beldesi’nden torununu sınava getiren Raşit Naşa, “Torunum Aysel Asan’ın Simav’a sınava getirdim. Bu sınavı Simav’a getirenlerden Allah razı olsun, bizleri perişan etmediler, Uşak’ta başka yerlerde çok perişan olurduk, tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun, biz çok memnunuz” diye konuştu.

YGS Bina sorumlusu Suat Hayri Erkul, “Simav’da ilk defa yapılan üniversite sınavları için binamızdaki 16 dersliği 3 gün önceden hazırladık, hiçbir problemiz yok. Öğrencilerimizim rahat etmesi için tüm tedbirler alındı, kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. (MEİ-EFE)