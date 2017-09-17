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17 Eylül 2017 12:56

Simav’da ilk termal yamaç paraşütü festivali

Kütahya’nın Simav ilçesinde 85.

Simav’da ilk termal yamaç paraşütü festivali

17 Eylül 2017 12:56

Geleneksel Panayır Etkinlikleri çerçevesinde, belediye tarafından düzenlenen yamaç paraşütü yarışması festival havasında geçti.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, bin 900 rakımlı Nadarçam mevkine yamaç paraşütü pisti hazırladıklarını ifade etti. Özkan, “Bugün itibariyle Ankara yamaç paraşütü kulübü ve Simavlı hemşerimiz Celal Akbulut önderliğinde, Simav dağının bin 900 metre yüksekliğinden 30 paraşütçümüz uçuşlarına devam edeceklerdir. Biz Simav Belediyesi olarak her türlü yardımı yaptık, pist düzenlemesini ve yol çalışmalarını tamamladık. Yamaç paraşütçülerine konaklama dahil olmak üzere her türlü imkanı hazırladık. İleriki yıllarda, uygun hava şartlarında, Türkiye çapında gerekirse dünya çapında bir yamaç paraşütü yarışmasını festival ortamında yapmayı düşünüyoruz. Simav Belediyesi, termal yamaç paraşütü festivali şeklinde olacaktır. Gençlerimizi teşvik etmeyi düşünüyoruz” dedi.


Simav’da yamaç paraşütü sporunu geliştirmeyi hedefleyen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, Başkan Süleyman Özkan’ın desteği ile projenin gerçekleşeceğini belirtti. Akbulut, “Bu uçuşu ve inişi Başkanımıza ithaf ediyorum. Yamaç paraşütü kulüplerimize her konuda destek olan Süleyman Özkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Yamaç paraşütü pilotları, Simav’da düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasının çok verimli geçtiğini, uçuş pisti ve alanı ile iniş alanlarının çok elverişli olduğunu belirttiler.


Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, 2 bin rakımlı Simav dağının, bin 900 metre rakımında bulunan Nadarçam mevkiine Simav Belediyesi tarafından, ilk termal yamaç paraşütü merkezinin yapıldığını ifade ederek, literatüre böyle geçeceğini söyledi.


Simav’da düzenlenen yamaç paraşütü etkinliklerine, Ankara, Kütahya ve Balıkesir bölgesinden yamaç paraşütü pilotları katıldı.




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