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22 Aralık 2016 10:08

Simav’da ’insanlığa ve kardeşliğe yardım elini uzat’ kampanyası

Simav’da ’insanlığa ve kardeşliğe yardım elini uzat’ kampanyası

22 Aralık 2016 10:08

Kütahya’nın Simav ilçesinde Halep için yardım kampanyası başlatıldı. Simav Belediyesi tarafından organize edilen Halep’e yardım kampanyası için, köy muhtarları, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Simav Belediye düğün salonunda bir araya geldi.
Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirtti. Özkan, “ Halep’te yaşanan insanlık dramına da sessiz kalamayız, temel yiyecek maddeleri ve nakit yardımlarla Simav’dan Halep’e yardım göndermeyi planladık ve kampanya başlattık. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)



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