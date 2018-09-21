Simav'da iş kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, traktör tamir ve bakımı yapan Ferdi Erken (33), tamir ettiği traktörün hidrolik sistemindeki arıza sebebiyle ezilerek hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, traktör tamir ve bakımı yapan Ferdi Erken (33), tamir ettiği traktörün hidrolik sistemindeki arıza sebebiyle ezilerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erken, Simav-Eynal Kaplıcaları Yolunda arıza sebebiyle tamir ettiği traktördeki hidrolik sisteminden kaynaklanan ani hareket sebebiyle sıkıştı. Erken, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Simav Sanayi Sitesi'nin sevilen esnaflarından Ferdi Erken'in ölümü sanayi esnafını ve yakınlarını yasa boğdu.
Evli ve çocuğu bulunmayan genç esnaf Erken'nin Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, Cuma namazı sonrası Çavdır Mahallesi Kabristanı'nda toprağa verildi. (MEİ-EFE)