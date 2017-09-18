Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:10

Simav’da Jeotermal ana hatları yenileniyor

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’da, kışa hazırlık çalışmaları hız kazandı.

Simav’da Jeotermal ana hatları yenileniyor

18 Eylül 2017 10:10

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, jeotermal enerji ile ısınma sisteminin ana hatlarında yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Özkan, “Geceleri de çalışan ekiplerimiz, kış aylarında, jeotermal ısınma sistemine destek olacak boru ebatlarını büyüttü. Şehir içi trafiğinde aksamalara meydan vermemek için, kazı çalışmalarını özellikle geceleri yapmaya çalıştık. Bu yıl vatandaşlarımıza rahat bir kış yaşatmayı planladık” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç