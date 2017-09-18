Simav’da Jeotermal ana hatları yenileniyor

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, jeotermal enerji ile ısınma sisteminin ana hatlarında yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Özkan, “Geceleri de çalışan ekiplerimiz, kış aylarında, jeotermal ısınma sistemine destek olacak boru ebatlarını büyüttü. Şehir içi trafiğinde aksamalara meydan vermemek için, kazı çalışmalarını özellikle geceleri yapmaya çalıştık. Bu yıl vatandaşlarımıza rahat bir kış yaşatmayı planladık” dedi. (MEİ-EFE)