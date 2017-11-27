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27 Kasım 2017 11:32

Simav’da jeotermal enerji izolasyon çalışması

Kütahya’nın Simav Belediyesi Jeotermal Müdürlüğü’nün, izolasyon kontrolleri ve eğitiminin başlatıldığı bildirildi.

Simav’da jeotermal enerji izolasyon çalışması

27 Kasım 2017 11:32


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ’Simav’ı seviyorum, jeotermal enerjimize sahip çıkıyorum’ isimli tasarruf hareketine, jeotermal abonelerinin de katıldığını ifade etti.


Özkan, “Jeotermal abonelerimizin her yıl mutlaka eşanjör temizliği yaptırması, ayda bir defa filtre temizliği, bina tesisatının izolasyonu ile binaların dış cephe yalıtımının yapılması gerekir. Jeotermal abonelerimizin kullandığı plakalı ısı eşanjörlerinin performansı, zamanla oluşan kirlilik sonucu düşer, bu durum verim kaybına yol açar. Zamanında yapılan bakımlar, eşanjörlerin maksimum performansa ulaşmasını sağlar. Vatandaşlarımızın periyodik bakımlarda, plaka temizliği, çatlak testi ve conta değişiminde titiz davranmaları gerekir. Jeotermal abonelerimizi bilgilendirmek amacıyla broşür hazırlayıp, dağıtımı yapıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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