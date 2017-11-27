Simav’da jeotermal enerji izolasyon çalışması

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ’Simav’ı seviyorum, jeotermal enerjimize sahip çıkıyorum’ isimli tasarruf hareketine, jeotermal abonelerinin de katıldığını ifade etti.

Özkan, “Jeotermal abonelerimizin her yıl mutlaka eşanjör temizliği yaptırması, ayda bir defa filtre temizliği, bina tesisatının izolasyonu ile binaların dış cephe yalıtımının yapılması gerekir. Jeotermal abonelerimizin kullandığı plakalı ısı eşanjörlerinin performansı, zamanla oluşan kirlilik sonucu düşer, bu durum verim kaybına yol açar. Zamanında yapılan bakımlar, eşanjörlerin maksimum performansa ulaşmasını sağlar. Vatandaşlarımızın periyodik bakımlarda, plaka temizliği, çatlak testi ve conta değişiminde titiz davranmaları gerekir. Jeotermal abonelerimizi bilgilendirmek amacıyla broşür hazırlayıp, dağıtımı yapıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)