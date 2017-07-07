Simav’da jeotermal hat yenilemesi

Geçtiğimiz kış aylarında, jeotermal ısınma sisteminde görülen problemlerin sebepleri belirlenerek kışa hazırlık çalışmalarına başlanıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, jeotermal enerji hat çalışmalarının öncelik sırasına göre yapılacağını ifade etti. Özkan, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ve jeotermal ekiplerimiz ile hazırlanan program dahilinde, hat yenileme çalışmalarına ilçemiz Tabakhane mahallesinden başladık. Hisarardı mahallesi jeotermal enerji hatlarının yenilenmesini de kapsayan çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecek “dedi.

Jeotermal enerji aboneliğinin hızla artış gösterdiği Simav ilçe merkezinde, hat yenileme işlemleri için boru alım ihalesinin yapıldığı ve sevkiyatının başladığı belirtildi. (MEİ-EFE)