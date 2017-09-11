Simav’da jeotermal otomasyon projesi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, mekanik montaj çalışmaları sırasında ısı verilemeyeceğini belirterek, gösterilen anlayıştan dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti. Özkan, “Kış aylarına hazırlık amacıyla başlattığımız jeotermal borularını yenileme çalışmalarının yanı sıra, otomasyon projesi kapsamında, ısı merkezlerimizin mekanik bölümlerini yeniden gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın kış aylarında ısı problemi ile karşılaşmamaları için tüm önlemleri alarak, montaj çalışmalarını hızlandırdık” dedi. (MEİ-EFE)