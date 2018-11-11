Simav'da kaçak içki operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde ‘Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araç kontrollerinde 12 koli kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan M.G. (58) yönetimindeki aracın bagaj bölümünde, 12 adet koli içerisinde 70 CC'lik 70 adet rakı ele geçirildi. Simav Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu ile, şüpheli M.G.'nin evinde yapılan aramada ise farklı ebatlarda pet şişelere doldurulmuş 49,5 litre votka, pet şişelere doldurulmuş 22,5 litre şarap, cam şişe içerisine doldurulmuş 2 litre rakı ile 2 adet 70 CC'lik bandrolsüz rakı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.