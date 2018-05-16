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16 Mayıs 2018 11:07

Simav’da kitap okuma yarışması

Kütahya’nın Simav İlçesinde, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu’nun düzenlediği ve belediyenin sponsorluğunu yaptığı, 4.

Simav’da kitap okuma yarışması

16 Mayıs 2018 11:07

kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.


Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in eşi Esin Halim, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Özgür Yıldız, Mehmet Yavuz, Resul Çatal, Hasan Atalay, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Müdürü İzzet Uzun, Okul Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Simav’daki 21 İlkokul’dan 739 öğrenci ve bin 200 kitap dağıtılarak, 4’üncüsü gerçekleştirilen kitap okuma yarışması değerlendirmesinde, 2’inci sınıflar arası yarışmada Çitgöl İlkokulu’ndan Mehmet Özdemir 1’inci, Gülizar Eren İlkokulu’ndan Yiğit Akteke 2’inci, Çitgöl İlkokulu’ndan Dilay Ecrin Kılıç 3’üncü oldu. 3’üncü sınıflar arası yarışmada, Güney İlkokulu’ndan Fatma Özdemir 1’inci, Gülizar Eren İlkokulu’ndan Nehir Bek 2’inci, Özel İsabet İlkokulu’ndan Cemal Arif Koç 3’üncü oldu. 4’üncü sınıflar arası yarışmada, Kuşu Nurullah bayram İlkokulu’ndan Safiye Bozatlı 1’inci, Kuşu Nurullah bayram İlkokulu’ndan Hasibe Bayram 2’inci, Gülizar Eren İlkokulu’ndan Zeynep Çankaya 3’üncü oldu.


Geleneksel okuma yarışması sonunda, dereceye giren öğrenciler, madalya ve başarı belgelerinin yanı sıra Simav Belediye Başkanlığı tarafından da para ile ödüllendirildi. (MEİ-EFE)




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