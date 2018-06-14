Simav’da ’lüp lüp’ geleneği

Yeşilova Mahallesi’nde yaklaşık bir asırdan bu yana devam eden lüp lüp geleneği kapsamında dağıtılan hediyelere çocuklar bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Dualarla başlayan etkinliğe Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ömer Yenilmez ile 400’e yakın çocuk ve anneleri katıldı.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Ömer Yenilmez, arefe geleneğinin çok eski tarihlerden bu yana devam ettiğini belirtti. Yenilmez, "Bu etkinlik bir nevi çocukları sevindirme bayramı oluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı’nın arefelerinde, daha önce çocuklarımız evleri dolaşırlardı” dedi.

Etkinliğe yiyecek malzemeleri ile katılan Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Yeşilova Mahallemizin geleneksel olarak her bayramda arefe günü yaptığımız etkinlikte mahallemizde çocuklarımızla beraberiz. Güzel bir etkinlik, bu bayramın ülkemize ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Mürvet Mutlu da geleneğin devam etmesini dilediğini söyledi.

Lüp lüp toplamaya gelen Rıdvan Obuz, "Ben her sene Yeşilova Mahallesi’ne lüp lüp toplamak için geliyorum ve çok mutluyum” dedi.

Yeşilova Mahallesi’nden Hasan Ölmez de çocukluğundan bu yana yaşadığı lüp lüp merasimi olduğunu, geleneğin devam ettiğini söyledi.

Yeşilova Mahallesi’nden çocuğunu arefe etkinliğine getiren Hatice Obuz ise "Biz önceden evleri dolaşırdık, şu anda ise eski köy meydanında toplanıyoruz. Herkes lüp lüplerini getiriyor, çocuklarımıza dağıtıyoruz” diye konuştu.

Mustafa Yılmaz da her sene yapılan etkinlikle çocuklarını lüp lüp toplama getirdiğini ve çok güzel olduğunu söyledi.