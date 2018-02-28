Simav’da Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Zeytin Dalı Harekatı ve Mehmetçik’e’ destek yürüyüşü düzenlendi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nün (KYK) önderliğinde, Simav Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na destek yürüyüşü tertiplendi.

Yeni mahalle parkı önünde toplana grup, ellerinde Türk Bayrakları ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda Hafız İsmail Ak tarafından, yağmur altında Türk askerinin muzaffer olması için dua edildi.

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Simav’ yapılan yürüyüş ve programa, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Simav Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Lütfullah Dağ, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, MHP İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı, siyasi partilerin temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. (MEİ-EFE)