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01 Mart 2018 11:02

Simav’da, model uçak yapımı için rehber öğretmen yetiştirme kursu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 5 bin öğrenciye model uçak yapımı öğretilebilmesi için, model uçak rehber öğretmeni yetiştirme kursu açıldı.

Simav’da, model uçak yapımı için rehber öğretmen yetiştirme kursu

01 Mart 2018 11:02

Simav Gençlik Merkezi’nde açılan kursa 108 öğretmen katıldı. 39 saat süreli ve 5 günde tamamlanacak olan model uçak yapımı kurslarının, Türk hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Burakhan Danacı, Fatih Düzenci, Ferhat Güney tarafından verileceği bildirildi.


Türk Hava Kurumu Simav Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Uzun, havacılığı sevdirmek amacıyla, öğretmenlere yönelik model uçak rehber öğretmenliği kursu düzenlediklerini belirtti. Uzun, “5 günde toplam 39 saat sürecek olan kurs sonunda öğretmenlerimize, model uçak rehber öğretmenlik sertifikası verilecek. Okullarda kurulacak olan havacılık kulüpleri ile model uçak yapımı çalışmaları yapılacak. Gelecek nesillere havacılığı sevdirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi. (MEİ-EFE)




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