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31 Aralık 2016 11:57

Simav’da Mustafa Karataş konferansı

Simav’da Mustafa Karataş konferansı

31 Aralık 2016 11:57

Simav Belediyesi tarafından düzenlenen ’En Sevgiliye’ konulu konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Karataş katıldı.
Belediye Yeni Süğün Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve eşi Ayten Özkan, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner, Kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dünya Kur’an okuma ve Dünya ezan okuma birincisi hafız İrfan Keskin’in de katıldığı konferansta bir konuşma yapan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Kültür Müdürlüğümüzce programlanan bu tür faaliyetlerle halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Davetimizi kabul eden değerli ilahiyatçı hocamız Prof. Dr. Mustafa Karataş’a teşekkür ediyorum” dedi.
Karataş, Peygamberin hayatının güzel örneklerle dolu olduğunu ve bu örnekleri her bireyin model olarak alması gerektiğini anlattı. Peygamberin hayatına dair örneklerin Kuran’da ve hadislerde yer aldığını söyleyen Karataş, bunları okuyarak peygamberin hayatından kendi hayatlarımıza güzel yansımalar katabileceğimizi ifade etti.
Simavlı vatandaşların yoğun ilgi ve beğeni ile dinlediği konferans, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın Mustafa Karataş’a hediye takdim etmesiyle sona erdi (MEİ-EFE)



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