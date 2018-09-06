Simav’da öğretmenlere trafik eğitimi veriliyor

Simav Kaymakamlık konferans salonu ile Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, Trafik Denetleme Büro Amiri Mehmet Mert ve Trafik Polis Memuru tarafından, ilçe merkezi köy ve beldelerde resmi ve özel ana okullarında, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, Halk Eğitim Merkezi’inde görev yapan toplam 765 öğretmene eğitim veriliyor. 5 Eylül Çarşamba günü başlayan eğitim seminerinin 13 Eylül tarihinde sona ereceği bildirildi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Trafik Eğitimi Semineri’nin, yalnızca öğretmenlere yönelik olduğunu belirtti. Şirikçi, “Trafik kazalarını önlemek amacıyla hazırlanan seminer programında, kurallı araç kullanımı, kaza anında ilk yardım, 112 acil yardım ekipleriyle iletişim kurma konularının aktarılması yapılacak. Okullarda öğrencilere ders niteliğinde trafik eğitiminin verilmesi sağlanacak” dedi. (MEİ-EFE)