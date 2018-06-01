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01 Haziran 2018 10:55

Simav’da protokol iftarda buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından, ilçe protokolüne iftar yemeği verildi.

Simav’da protokol iftarda buluştu

01 Haziran 2018 10:55

Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar ve Ak Parti Kütahya Milletvekili adayı Mehmet Kaymaz katıldı.


İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ramazan ayı münasebetiyle bir araya gelmenin ve manevi duyguları paylaşmanın önemini ifade etti. Başkan Özkan, “ İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Ramazan ayı boyunca yiyecek yardımı yapıyoruz. Milli iradeye sahip çıkanlarla birlikte yeni Türkiye’nin adımlarını atmaya hazırlanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi. (MEİ-EFE)




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