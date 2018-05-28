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28 Mayıs 2018 12:22

Simav’da Ramazan pidesine ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideye yoğun ilgi gösterilirken, fırıncılar en lezzetli pide çeşitlerini hazırlamak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Simav’da Ramazan pidesine ilgi

28 Mayıs 2018 12:22

Simav Fırıncılar ve Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tahir Özlüer, Bu yıl 280 gram pişirilmiş ağırlıktaki pidenin 1 Lira 50 kuruş’tan satıldığını belirtti. Oda Başkanı Özlüer, “İlçemizde yaklaşık 10 fırında Ramazan pidesi yapılmaktadır. Ramazan ayı dolayısıyla, kıymalı, kaşarlı, yumurtalı, sade ve susamlı pidelerin yanı sıra tahinli pideye de rağbet oldukça fazla. Ramazan pidesi adıyla satışa sunduğumuz pidenin yapılışı, fırın sıcaklığı, kullanılan un ve yoğurma şekli son derece önemlidir. Vatandaşlarımız en çok yumuşak pideye ilgi gösteriyor. Biz de bu özelliği yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal olarak hazırladığımız pide satışlarımızdan çok memnunuz.Ramazan ayının tüm fırıncı esnafımız için bereketli geçmesini diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)




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