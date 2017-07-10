Simav’da sanayi trafoları sanatla buluşuyor

Kentin birçok köşesindeki trafoların boyanması vatandaşların beğenisini kazandı. Sanayi çarşısındaki trafonun üzerindeki demir döven işçi figürü, sanayi esnafı tarafından ilgiyle izlendi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, modern şehircilik anlayışı ile ilçe merkezinde peyzaj ve güzelleştirme çalışmalarını yapıldığını belirtti. Özkan, "Turistik Eynal kaplıcalarından başlattığımız boyama çalışmalarını kentin muhtelif duvarlarında çeşitli manzara resimleriyle güzelleştirdik. Sanayi çarşısında bulunan trafolarımızı da çalışma ve iş ortamına uygun boyattık. İlçemizin estetik bir görünüme kavuşması için hazırlanan projelerimiz devam edecek” dedi. (MEİ-EFE)