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08 Ocak 2017 15:51

Simav’da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapıldı

Simav’da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş yapıldı

08 Ocak 2017 15:51

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yurt genelinde ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ düzenlenirken, Simav’da yapılan yürüyüş ve anma etkinliklerine de yüzlerce kişi katıldı.
Sarıkamıış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ne; Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, protokol üyeleri, öğrenciler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlara bere, eldiven, atkı ve Türk Bayrağı dağıtılırken, Simav Orman İşletme Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.
Kaymakam Türker Çağatay Halim yaptığı açıklamada, “Bugün Sarıkamış şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.
Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yılı münasebetiyle yapılan yürüyüşün ardından, Simav Gençlik Merkezi’nde bir program düzenlendi. Sarıkamış şehitleri için hazırlanan görüntüler katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Etkinliklere katılan öğrenci ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtılarak, program tamamlandı.



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