Simav'da 'Sevdiklerimizle sağlıklı yaşama yürüyoruz' etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi. İlçe stadında gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Türkiye genelinde başlatılan etkinliğin amacının, vatandaşların sevdikleriyle birlikte hareketi yaşamayı hayat tarzı haline getirmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sapmaz “ İlçe stadımızdaki yürüyüş parkurunu yeniden hazırladık. Gece yürüyüşleri için de ışıklandırma sistemini kurduk. Tüm vatandaşlarımızı, sevdikleriyle birlikte yürüyüş etkinliğine yıl boyunca katılmalarını tavsiye ediyoruz. Sağlıklı ve spor dolu bir yaşam diliyoruz” dedi. (MEİ-EFE)