Simav’da ’Sosyal ve Kültürel Kurslar’ işbirliği sözleşmesi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sürekli olarak hizmet verebilecek işbirliği sözleşmesi ile belediyenin vatandaşlara kurs desteği vereceğini belirtti.

Özkan, “Simav Belediyesi kültür hizmetlerinin devamlı olabilmesi için, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Halk Eğitim Müdürü Halil Aktay ile işbirliği sözleşmesi imzaladık. İlk etapta, çini, keçe ve el sanatları kurslarını başlatacağız. Bundan önce halkımıza kültür hizmeti vermek üzere ücretsiz olarak açtığımız ve malzeme desteği verdiğimiz kurslarımız yoğun ilgi gördü. Bu sebeple yeni kurslar açarak halkımızdan ilgi duyanlara bu kültür hizmetini devamlı olarak vereceğiz. Sosyal Belediye’cilik anlayışı ile Simav Belediyesi kültürel faaliyetlerine devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)