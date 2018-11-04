Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Yaşar yönetimindeki 43 KD 003 plakalı otomobil, Simav - Bursa karayolunun 25'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Mustafa Acar (40) hayatını kaybetti, Murat Koyunbakan ve Nurullah Özkan ağır yaralı, sürücü Abdülkadir Yaşar ve Metin Etik hafif yaralı olarak Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Murat Koyunbakan ve Nurullah Özkan'ın Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.