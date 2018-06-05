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05 Haziran 2018 11:24

Simav’da türbe ve mezarlıklar temizleniyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklar ve türbelerde temizlik ve bakım çalışması yapılıyor.

Simav’da türbe ve mezarlıklar temizleniyor

05 Haziran 2018 11:24


Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Ece Sultan türbesi başta olmak üzere, Karşıyaka türbeleri ve Acem Baba türbelerinin bakım ve temizliklerini yapıyor. Temizlik ekipleri mezarlılarda ise arife ve bayram günü ziyarete gelecek vatandaşların rahat etmesini sağlamaya çalışıyor.


Ramazan Bayramı öncesi ziyarete hazır duruma getirilen mezarlıkların yanı sıra, ilçe merkezindeki park ve bahçelerde de, çiçeklendirme ve bakım çalışmaların yapılacağı bildirildi. (MEİ-EFE)




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