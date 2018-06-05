Simav’da türbe ve mezarlıklar temizleniyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Ece Sultan türbesi başta olmak üzere, Karşıyaka türbeleri ve Acem Baba türbelerinin bakım ve temizliklerini yapıyor. Temizlik ekipleri mezarlılarda ise arife ve bayram günü ziyarete gelecek vatandaşların rahat etmesini sağlamaya çalışıyor.

Ramazan Bayramı öncesi ziyarete hazır duruma getirilen mezarlıkların yanı sıra, ilçe merkezindeki park ve bahçelerde de, çiçeklendirme ve bakım çalışmaların yapılacağı bildirildi. (MEİ-EFE)