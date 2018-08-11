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11 Ağustos 2018 12:26

Simav’da “Yamaç Paraşütü Festivali”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü’nün işbirliği ile düzenlenecek olan yamaç paraşütü festivali 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Simav’da “Yamaç Paraşütü Festivali”

11 Ağustos 2018 12:26


Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü pilotu Celal Akbulut “ Bu yıl Simav panayırında 2’incisini düzenleyeceğimiz yamaç paraşütü festivaline katılacak olan pilotlara kazasız belasız bir etkinlik geçirmelerini diliyorum. 3 gün sürecek olan festivalde, kahvaltı – akşam yemeği, kalkış pistine transfer, hedef yarışması, Eynal Kaplıcalarında hamam ve aqua park etkinlikleri yapılacak ve tamamı ücretsiz olacak. Yamaç paraşütü festivalindeki etkinliklere Simav Belediye Başkanlığı tarafından yapılan destek için Başkan Süleyman Özkan’a teşekkürlerimi sunuyorum. ” dedi. (MEİ-EFE)




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