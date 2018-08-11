Simav’da “Yamaç Paraşütü Festivali”

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü pilotu Celal Akbulut “ Bu yıl Simav panayırında 2’incisini düzenleyeceğimiz yamaç paraşütü festivaline katılacak olan pilotlara kazasız belasız bir etkinlik geçirmelerini diliyorum. 3 gün sürecek olan festivalde, kahvaltı – akşam yemeği, kalkış pistine transfer, hedef yarışması, Eynal Kaplıcalarında hamam ve aqua park etkinlikleri yapılacak ve tamamı ücretsiz olacak. Yamaç paraşütü festivalindeki etkinliklere Simav Belediye Başkanlığı tarafından yapılan destek için Başkan Süleyman Özkan’a teşekkürlerimi sunuyorum. ” dedi. (MEİ-EFE)