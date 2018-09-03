Simav’da yamaç paraşütü festivali

Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİM-HAVK) ve Belediye’nin işbirliği ile 2’incisi düzenlenen festivale Türkiye’nin dört bir yanından 55 pilotun katıldığı bildirildi.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Serpen “Geleneksel olarak düzenlediğimiz uçuş festivalimizin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizin farklı güzide illerinden 55’e yakın pilotumuzla beraber üç gündür uçuşlarımız devam etmektedir. Simav’ın Kestane Dağı’ndayız, şu an bulunduğumuz take-off’umuz bin 760 metre yükseklikte ve yaklaşık bin metrelik bir uçuş müsaadesi vermekte. Turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahibiz, bulunduğumuz etkinliği, Belediyemiz ve kulüp pilotu arkadaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

Simav Simav Eynal Yamaç Paraşütü ve Havacılık Kulübü (SİM-HAVK) Başkanı Celal Akbulut, “Bu sene 2’incisini düzenlemiş olduğumuz Simav Eynal yamaç paraşütü yarışmamıza çeşitli illerden arkadaşlarımız katıldılar. Güzide, bacalarından duman tütmeyen, jeotermal kenti Simav’ımızın bu sporla anılması bizi de çok mutlu ediyor. Simav turizm şehri, yamaç paraşütü turizmi de burada çok güzel gelişecek, çükü bin 760 metre yüksekliğinde Aksu takeoff’umuz ve Simav Belediyesi take-off’umuz var. 2 take-off’umuzla yamaç paraşütü pilotu arkadaşlarımız ağırlıyoruz” diye konuştu.

Festivaldeki hedefe inme yarışmasına Burdur’dan katılan Yusuf Yılmaz, yaklaşık 4 buçuk yıldan bu yana bu sporu yaptığını belirterek kazasız ve belasız devam etme dileklerinde bulundu.

Yamaç paraşütü festivaline Mersin’den katılan Adnan Coşkun, yamaç paraşütü sporunda maksimum emniyetin çok önemli olduğunu ifade etti. Coşkun, “Yamaç paraşütü sporu en ufak bir riski kabul etmiyor. Arkadaşlarımız iyi bir eğitimle öğrenecekler. Tüm gençlere tavsiye ediyorum, mutlaka yapın, havacılığın hangisi olursa olsun. Yamaç paraşütü daha özel bir spor, daha kolay bir spor, bir uçağa gerek olmadan ve bir takım malzeme ile aracınızın bagajına koyup istediğiniz yerden uçabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Festivale Manisa’nın Gördes ilçesinden katılan İhsan Döşlü "Geçen yıl da katılmıştım Simav’daki bu etkinliğe, gayet hareketli canlı bir etkinlik oldu, Türkiye’nin yer bir yanından arkadaşlar geldi, Burdur, Ordu, İstanbul’dan arkadaşlarımız geldi. Güzel bir etkinlik uçuyoruz, bu gün etkinliğin 3’üncü günündeyiz, inşallah uçuşlarımız devam eder" ifadelerini kullandı.

Simav’da 2’incisi düzenlenen yamaç paraşütü pilotlarına hedefe iniş yarışması sonunda, günün anısına hediyeler takdim edildi.