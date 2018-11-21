Simav'da 'Yamaç Paraşütü Kursu' açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk Hava Kurumu Simav Şubesi tarafından organize edilerek açılan yamaç paraşütü kursu 26 kursiyer ile devam ediyor. 5 gün süreceği bildirilen kursa Simav Havacılık Kulübü'nün SİMHAVK tüm üyelerinin de katıldığı bildirildi.

Simav Gençlik Merkezi salonunda teorik derslerin verildiği açılış gününde, Gediz Kaymakamı Muhammed Önder, Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, Simav Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydın Uzun, Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, eğitmenler ve kursiyerler bulundu.

Türk Hava Kurumu Simav Şube Başkanı Uzun, Simavlı gençlerin yamaç paraşütü sporuna ilgi göstermesinin ardından, Türk Hava Kurumu (THK) yamaç paraşütü kursu açtıklarını ifade etti. Uzun “ Simav'da yamaç paraşütü pilotlarının sayısını artırarak, ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla kurslarımız devam edecek. Simav'ın kestane dağında, bin 750 metre yükseklikte kurulan yamaç paraşütü kalkış noktalarına (Take Off ) ulaşım ve sosyal tesis kurmak için proje hazırlıyoruz. Simav'da yamaç paraşütüne çok yoğun bir ilgi var, biz de bu ilgiden çok mutlu oluyoruz. Kursumuzun sonunda, sertifikalı pilotlarımız Simav semalarını renklendirecek. Kazasız belasız bir eğitim ve uçuşlar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.(MEİ-EFE)