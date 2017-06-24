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24 Haziran 2017 20:13

Simav’da yamaç paraşütü

Kütahya’nın Simav ilçesi, yamaç paraşütü için en uygun bölgelerden biri olarak keşfedildi.

Simav’da yamaç paraşütü

24 Haziran 2017 20:13


Çevre illerin sportif havacılık kulübü üyeleri, yamaç paraşütü için Simav dağlarının bulunmaz bir değer olduğunu belirttiler. İlk denemelerini Arife gününden başlatan yamaç paraşütçüleri birer atlayış gerçekleştirdi.


Ramazan bayramı için alış veriş yapan vatandaşlar, Simav’ın Nadarçam mevkiinden atlayış yapan yamaç paraşütçülerine bakarken gözlerini gökyüzünden ayıramadı. Ramazan bayramının 1’inci ve 2’inci günü de atlayış yapacak olan sportif yamaç paraşütçüleri, Simav’da sportif havacılık kulübünün kurulmasını talep ettiklerini ifade ettiler. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yamaç paraşütü sporuna meraklı olan Simavlılara yardımcı olacaklarını ve komşu illerden gelen sporculara da her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti. Özkan, “İlçemize yamaç paraşütü turizmini kazandırmak için gerekli çalışmalara başlayacağız” dedi.




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