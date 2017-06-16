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16 Haziran 2017 10:27

Simav’da yaz okulları başlıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye tarafından her yıl geleneksel olarak açılan yaz spor ve sanat okulu uygulaması, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile yapılacak.

Simav’da yaz okulları başlıyor

16 Haziran 2017 10:27


Son kayıt tarihi 16 Haziran Cuma günü olan yaz okulu, futbol, basketbol, voleybol, cimnastik ve masa tenisi spor alanları ile bağlama, gitar, keman enstrüman kursları ile faaliyet gösterecek. Simav Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, 05–18 yaş arası yaz spor okullarından, masa tenisi , atletizm ve jimnastik spor dallarında hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Masa tenisine katılanları, antrenör Remzi Ağlamak, atletizm ve jimnastik dalında kayıt yaptıranlar da antrenör Yıldıray Kaya tarafından çalıştırılacağı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, bu yıl açılacak yaz spor ve sanat okulunun 03 Temmuz - 25 Ağustos tarihleri arasında uygulanacağını ifade etti. Özkan, “Okulların kapanmasıyla, durgun bir hayat geçirmemesi için öğrencilerimizin mutlaka yaz spor ve sanat kurslarına katılmasını tavsiye ediyorum. Ücretsiz olarak hizmete açacağımız yaz okuluna tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırması için davet ediyoruz “ dedi. (MEİ-EFE)




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