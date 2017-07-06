Simav’da yaz okuluna forma desteği

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, spor etkinliklerine katılan tüm öğrencilere her fırsatta destek olacaklarını ifade etti. Özkan, ”Formalarının üzerinde belediyemizin ismini taşıyan çocuklarımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz . Okullarında, ilde ve yurt çapında yapılacak tüm yarışma ve müsabakalarda başarılı olmalarını temenni ediyorum. Tatilde spor yaparak zamanını değerlendiren öğrencilerimizin yanındayız . Başarılı olmalarını diliyorum” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünce dağıtılan formalar, öğrenciler arasında sevince neden oldu. Renkli görüntüleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren öğrenciler, forma desteği sağlayan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teşekkür ettiler. (MEİ-EFE)