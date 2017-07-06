Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 10:51

Simav’da yaz okuluna forma desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan kurslardaki 400 öğrenciye, Belediye tarafından forma hediye edildi.

Simav’da yaz okuluna forma desteği

06 Temmuz 2017 10:51

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, spor etkinliklerine katılan tüm öğrencilere her fırsatta destek olacaklarını ifade etti. Özkan, ”Formalarının üzerinde belediyemizin ismini taşıyan çocuklarımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz . Okullarında, ilde ve yurt çapında yapılacak tüm yarışma ve müsabakalarda başarılı olmalarını temenni ediyorum. Tatilde spor yaparak zamanını değerlendiren öğrencilerimizin yanındayız . Başarılı olmalarını diliyorum” dedi.


Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğünce dağıtılan formalar, öğrenciler arasında sevince neden oldu. Renkli görüntüleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştiren öğrenciler, forma desteği sağlayan Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teşekkür ettiler. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!