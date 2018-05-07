Simav’da yazlık çiçek üretimi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kısa bir süre önce kurulan çiçek serasında mevsimlik çiçek üretimi planlandığını ifade etti. Başkan Özkan, “İlçemiz içindeki park, bahçe ve refüjleri süsleyecek yazlık çiçeklerimiz kendini gösterdi. İlk etapta 30 bin çiçek üretimini gerçekleştirdik. Özel günlerde vatandaşlara verilmek üzere yetiştirilecek çiçeklerle birlikte, sezon sonuna kadar 100 bin çiçek yetiştirmeyi hedefliyoruz. 500 metrekare olarak kurduğumuz serada başladığımız çiçek üretiminin yanı sıra, ek çiçek serası projesini hazırlıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)