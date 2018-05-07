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07 Mayıs 2018 10:28

Simav’da yazlık çiçek üretimi

Kütahya’nın Simav ilçesi’nin Eynal Kaplıcaları’nda, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan jeotermal ısıtmalı serada yazlık çiçek üretimine başlanıldığı bildirildi.

Simav’da yazlık çiçek üretimi

07 Mayıs 2018 10:28


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kısa bir süre önce kurulan çiçek serasında mevsimlik çiçek üretimi planlandığını ifade etti. Başkan Özkan, “İlçemiz içindeki park, bahçe ve refüjleri süsleyecek yazlık çiçeklerimiz kendini gösterdi. İlk etapta 30 bin çiçek üretimini gerçekleştirdik. Özel günlerde vatandaşlara verilmek üzere yetiştirilecek çiçeklerle birlikte, sezon sonuna kadar 100 bin çiçek yetiştirmeyi hedefliyoruz. 500 metrekare olarak kurduğumuz serada başladığımız çiçek üretiminin yanı sıra, ek çiçek serası projesini hazırlıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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