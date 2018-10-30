Simav'da yeni bir cami daha

Kütahya Simav'da 10 ay önce temeli atılan Tatbikat caminin inşaatı hızla devam ediyor.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Gülseren, uygulamalı tatbikat camisinin, çift minareli ve 400 kişi kapasiteli yapıldığını, yaklaşık 2 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirtti. Gülseren, “Tatbikat camisi tamamlandığında, okulumuza yakın evlerdeki vatandaşlar da Cuma günleri camiye gelebilecekler. Öğrencilerimizi mesleğe hazırlama çalışmalarında büyük bir yeri olacak cami için emeği geçenlere ve yardımda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav İlçe Temsilcisi Tamer Çınkı ve Simav İnşaat Sanatkarları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Ergün, yapım aşamasındaki tatbikat camisini yerinde incelediler.

Başkan Özkan, caminin temelinden çatısına kadar Belediye olarak desteğinin devam edeceğini belirtti.

Anadolu İmam Hatip Lisesine uygulama tatbikat camisinin temeli, Ocak 2018'de AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımlarıyla, Simav Belediyesi tarafından atılmıştı.(EFE)