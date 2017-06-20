Simav’da yol yapımı

Beldeye bağlı Öreğler mahallesinde yol yapımı ve sıcak asfalt çalışmaları başladı. Demirci beldesi Belediye Başkanı Turan Sümer, yapılan yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarından dolayı, vesile olanlara teşekkür ettiğini belirtti. Sümer, “Simav Belediyesinin katkılarıyla yama yapılan ana yolumuzda, yağışlardan sonra yeniden derin çukurlar oluşmaya başlamıştı. Simav–Beyce köy ve Demirci beldesine kadar yapılan yol çalışması ve dökülen sıcak asfalt ile ulaşımdaki sıkıntılarımız sona erdi. Öreğler mahallemizden geçen ana yolda, İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması ve sıcak asfalt yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum“ dedi. (MEİ-EFE)