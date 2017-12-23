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23 Aralık 2017 13:29

Simav’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yılın ilk karı yörenin dağlık kesimlerine yağarken ilçede hava sıcaklığı aniden düştü.

Simav’da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

23 Aralık 2017 13:29

2017 yılının son günlerine yaklaşırken, Simav’ın en yüksek noktası olan bin 450 rakımlı Gölcük yaylası beyaz örtüyle kaplandı.


Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, Simav’da da yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı. Gece yarısı başladığı bildirilen kar yağışı Gölcük dağının bin 513 rakımlı Taştepe mevkiini tamamen kapladı. İlçe merkezinde de Simavlılar güne karla uyandı.


Karayolları ekiplerinin, kar yağışı sebebiyle dağ yollarında gereken önlemleri aldığı bildiriliyor. (MEİ-EFE)




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