Simav’dan Halep’e yardım

Simav Belediyesi öncülüğünde başlatılan, Halep’e yardım kampanyasında temin edilen 3 TIR dolusu yardım malzemeleri, Halep’e ulaştırılmak üzere Simav’dan yola çıktı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İslam coğrafyasında yaşanan zulmün son günlerde daha da arttığını söyledi.

Halep’teki zulmün katliama dönüştüğünü vurgulayan Özkan, “ Her gün yüzlerce sivilin katledildiği Halep’te bir insanlık suçu işleniyor. Orada yaşananlara ve zulümlere sessiz kalamayız. Dualarımızın yanı sıra, yardım malzemelerimizi de ulaştırıyoruz. Yardıma katılan tün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Yardım tırlarının gönderilmesi için yapılan duaya katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, bu milletin , ensar olma ruhuyla her zaman mazlumlara sahip çıktığını, bu acıların her fırsatta paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Simav İlçe Vaizi Kadir Ünal’ın yaptığı duadan sonra, yardım malzemelerinin yüklendiği 3 TIR dolusu yardım malzemesi Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıktı. (MEİ-EFE)