Simav'dan mültecilere 25 ton un yardımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Semerkant Vakfı tarafından Türkmen ve Suriyeli sığınmacılar için başlatılan un yardımlarının 7'incisi 25 ton olarak gerçekleşti. Yardım teslim törenindeki hayır duasına, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Simav temsilcisi Fahri Çetin, Semerkant Vakfı Simav temsilcisi Çetin Kocayusufoğlu, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri (STK) ve vatandaşlar katıldı. Simav ilçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından, Kilis ve Reyhanlı'daki fırınlarda ekmek yapılması için Simavlı hayırseverlerden toplanan 25 ton un, bir tır ile gönderildi.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Simav temsilcisi Fahri Çetin, hayırseverlerin yardımlarının devam ettiğini ifade etti. Çetin “ Simavlı hayırseverlerin bağışlamış olduğu un yardımları, Kilis'te bulunan lojistik depoya sevk edilecek. Derneğin her gün 200 bin ekmek üretme kapasitesine sahip fırınlarına ve 30 bin tabldot sıcak yemek üreten aş evlerine yardımlarımız devam edecek. Yardımlarından dolayı Simavlı hayırseverlere, desteklerinden dolayı Semerkant Vakfı Simav temsilciliğine teşekkür ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)