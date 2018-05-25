Simav’ın asırlık tahinli pidesine ilgi

Simav’da yaşayan vatandaşlar, tahinli pideyi hem kendileri tüketiyor, hem de ilçe dışındaki yakınlarına kargo ile gönderiyor.

Tahinli pide ustası Halil Cengiz pidenin yapılışını gösterirken, 250 gram hamurun önce yufka olarak açıldığını, üzerine 300 gram tahin ve şeker dökülerek hazırlandığını söyledi.

Tahinli pidenin pişirilmesi ve tarihini anlatan işyeri sahibi Veli Eyol, “Tahinli pidenin tarihçesi bir hayli eski, bizim duyduklarımıza göre 300 yıla yakın olduğu söyleniyor. Biz ustalarımızdan bunu öğreneli 35 yıl oluyor, sürekli Ramazan ayında her gün tezgaha koymak suretiyle Simav halkına sunmaktayız. Paket halinde Türkiye’nin her tarafına gerek internet yoluyla gerekse kargo yoluyla ulaştırmaktayız. Son yıllarda Simav dışına da tüm fırıncı arkadaşlarımız göndererek geleneksel hale getirildi“ dedi.

Tahinli pidenin Simav’a özgü olduğunu belirten Halil Cengiz, pidenin susam ve şekerden yapıldığını, Ramazan ayında geleneksel olduğunu ve ünü’nün Türkiye sınırlarını da aştığını ifade etti.

Yıllardır tahinli pideyi severek tüketen Eczacı İsmail Ozan, “Geleneksel Simav pidelerini ve özellikle tahinli pidesini çok seviyoruz ve Ramazan ayı boyunca sürekli tüketiyoruz. Hatta öyle ki, dönem dönem tahinli pide yaptırdığımız zamanlar da oluyor. Simav’ın dışında bir çok arkadaşımıza götürdüğümüz zaman çok memnun kalıyorlar ve çok beğeniyorlar” dedi. (MEİ-EFE)