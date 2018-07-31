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31 Temmuz 2018 11:17

"Simav’ın ayrıcalıklarını ve önceliklerini anlatıyoruz"

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Teknoloji Fakültesi, DPÜ Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nun (SMYO) tercih edilmesi için gerekli tanıtım tedbirlerinin alındığı bildirildi.


31 Temmuz 2018 11:17


DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof Dr. Muammer Gavas, öğrencilerin üniversite tercihleri öncesinde, Simav’daki okulları seçmeleri hususunda istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti. Gavas, "Huzurlu bir şehir olan Simav’daki Yüksek Öğrenim Kurumlarını tercih edilmesi için elimizden gelen tüm tanıtım faaliyetlerini yapıyoruz. Simav kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile müşterek yürüttüğümüz faaliyetler ve istişare toplantılarında önemli kararlar aldık. Fakültemiz bünyesindeki bölümler ile yeni açılan bölümlere, Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nu (SMYO) tercih edecek öğrencilere maddi ve manevi destek olunacak” dedi. (ME-EFE)




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