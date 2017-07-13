Simav’ın göl arazisinde sarımsak bereketi

Beş yıl öncel ilk denemelerini yapan Göllü vatandaşlar, bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı beklenen sonuca ulaşamadıklarını belirtiyorlar. Üreticisi Ahmet İhsan Körükçü (58), sarımsak üretimine ilk defa kendisinin başladığını ve köydeki ürecilere örnek olduğunu ifade etti. Körükçü “Beş yıl önce göl arazisinde ilk sarımsak üretimini yaptım ve köydeki sakinlerimize bunu yaymaya çalıştım, başarılı oldum. Bu sene sarımsağımızın kilosunu toptancıya 5 ile 7 TL arasında verdik. Hem irilik bakımından, hem de aroması ile Türkiye’de bir ilke imza attık. Yüksek verimli ve kaliteli olan sarımsağımız Simav’ın göl arazisinde yetişiyor. Göl sarımsağı pazarda yerini aldı, şu anda 10 ile 15 TL arasında perakende olarak satılıyor. Bir yandan da doğal antibiyotik üretiyoruz. Köyümüze üreticileri bekliyoruz” dedi.

Sarımsak üreticisi Körükçü’nün eşi Fadime Körükçü (58), Simav’ın göl arazisinde yetiştirdikleri kaliteli sarımsağı satışa sumak istediklerini belirtti. Körükçü, “Çok zahmetli oluyor, ancak biz sarımsak üretimini zevkle yapıyoruz” diye konuştu.

Göl köyde yaşayan sarımsak üreticisi Fuat Yılmaz (67), bu yıl köylerinde 100 ton civarında sarımsak üretiminin yapıldığını belirtti Yılmaz, “Simav’ın göl arazisinde, Türkiye’nin en kaliteli sarımsağını yetiştirdik. Hem iri hem de kaliteli bir mahsul aldık, çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Sarımsak üreticileri, fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, doğal antibiyotik olan sarımsağın çok tüketilmesi gerektiğini, göl arazisinde yetişen sarımsağın mükemmel bir aroması olduğunu söylediler. (MEİ-EFE)