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20 Kasım 2017 11:31

Simav’ın Samat köyü asfalt yola kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Samat köyünde, yol genişletme çalışmaları sonrası, aynı bölgede asfaltlama faaliyetinin de başladığı bildirildi.

Simav’ın Samat köyü asfalt yola kavuştu

20 Kasım 2017 11:31


Simav’a 9 kilometre uzaklıkta bulunan bin 150 rakımlı Samat köyünün Muhtarı Nurullah Dönmez , dar ve virajlı yollardan kurtulduklarını, bu sebeple olası kazaların önlenmiş olduğunu ifade etti.


Dönmez, “ Yıllardır yılan hikayesine dönen yolumuzun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer ile Yönetim Kurulu üyeleri, Samat yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Aynı güzergahtaki Simav’a bağlı Hıdırdivan ve Pulluca köyleri ile Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı köylere de hizmet verecek olan yolun bir an önce tamamlanması hedefleniyor. (MEİ-EFE)




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