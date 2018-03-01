Simavlı bayanlardan Afrin’e destek kermesi

Simav’dan Afrin’e destek amaçlı düzenlenen kermes, Ayla Ersoy, Emel Bütüner, Ayşe Akarsu ile Simavlı 50 gönüllü hanım tarafından gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kermes için, Simav Belediyesi stant ve personel desteği verdi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kermesin açılışında 200 lira değerindeki pastayı aldı, yeniden satılması için bağışlayıp destek verdiğini söyledi. Kermesin organizatörlerinden Ayla Ersoy “ Simavlı gönüllü bayanlar olarak, Afrin’deki Mehmetçiğimize destek amacıyla bu kermesimizi düzenledik. Biz onların yanındayız, elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik. Rabbım yardımcıları olsun, dualarımızla onların yanındayız” dedi. Simav İHH temsilcisi Mehmet Ersoy, Simav’da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yararına, Mehmetçiklere destek amaçlı bir kermes düzenlendiğini ve katkıda bulunmak için geldiklerini söyledi. Kermese destek için gelen Ramazan Ceylan “ Allah askerimizin yanında olsun, ayaklarına taş değirmesin” dedi. Kermes organizatörlerinden Emel Bütüner, Afrin’deki kahraman Türk askerinin her zaman yanında olduklarının ifade etti. Kermes organizatörlerinden Ayşe Akarsu, “Askerlerimize manevi desteğimizin yanı sıra, maddi olarak da varlığımızı göstermek istedik. Simavlı bayanlar olarak böyle hayırlı bir girişimde bulunduk” dedi. Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma, Engelliler Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, derneklerine Simav Belediyesi tarafından tahsis edilen Hanımeli pazarında, kermese destek amaçlı satış yaptıklarını ifade etti. (MEİ-EFE)