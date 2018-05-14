Simavlı çiftçiler gününü kutladı

Simav Ziraat Odasında gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Oda Başkanı Kadir Bütüner, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeler katıldı. Etkinliğe katılanlara pilav, ayran ve irmik helvası dağıtıldı.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, 14 Mart Dünya Çiftçiler gününde oda kaydı bulunan 10 bin çiftçiye bereketli bir yıl geçirmelerini diledi. Bütüner “ Bu yıl 30 bin lira hibe destekli proje puanlandırmalarının sonuna geldik. İnşallah Simav ilçemiz ve köylerinden yapılan başvurulardan olumlu sonuç alacağız. İlçemiz genelinde 8 bin dekar arazi üzerinde yapılması planlanan torak reformu bütünleştirme çalışmaları da 2019 yılında hayata geçirilecek. Tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi. (MEİ-EFE